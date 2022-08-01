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Американский полковник Макгрегор рассказал об афере Пентагона со средствами, выделенными Украине

Американский полковник Макгрегор рассказал об афере Пентагона со средствами, выделенными Украине
wikipedia.org/David B. Gleason from Chicago, IL – The Pentagon/CC BY-SA 2.0

Пентагон произвел настоящую аферу со средствами, выделенными в качестве военной помощи Украине. Об этом заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам американского военного, средства, выделенные Украине, возвращаются обратно на счета американского военного ведомства и расходуются на восполнение вооружений, переброшенных в Европу.  

«Мы не должны забывать о деньгах. Все эти миллиарды долларов, где они? Большая часть просто не доходит до Украины. Огромные суммы оседают у Пентагона в качестве компенсации вооруженным силам за то, что техника и ресурсы были переброшены в Европу», — заявил Макгрегор.

Такую схему Пентагона с украинскими деньгами военный эксперт назвал «замкнутым кругом» и «жульничеством».

афера военная помощь Пентагон Украина
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