Американский полковник Макгрегор рассказал об афере Пентагона со средствами, выделенными Украине

«Мы не должны забывать о деньгах. Все эти миллиарды долларов, где они? Большая часть просто не доходит до Украины. Огромные суммы оседают у Пентагона в качестве компенсации вооруженным силам за то, что техника и ресурсы были переброшены в Европу», — заявил Макгрегор.