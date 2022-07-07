Американский полковник Макгрегор предупредил о последствиях «накачки» Украины оружием

Продолжающаяся «накачка» Украины оружием может обернуться исчезновением государства с карты мира. Такое мнение высказал экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор.
Западным странам следует сосредоточиться на мирном разрешении кризиса, уверен он. В противном случае Украину ждут лишь разрушения и смерти. Об этом передает Sky News Australia.
«Это уже в принципе несостоявшееся государство, она может полностью исчезнуть с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна настаивать на этом, потому что в Вашингтоне никто на это не пойдет», — заявил Макрегор.
Германия, Франция и Великобритания, в отличие от США, настаивают на прекращении огня, отметил он. Эти страны осознают последствия дальнейших поставок вооружения.