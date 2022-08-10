Американский полковник Макгрегор предрек США дефицит вооружения из-за Украины

Запасов вооружения не хватит Соединенным Штатам для возможного конфликта с Китаем из-за поставок на Украину. Об этом в статье для журнала American Conservative заявил бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
Эксперт предположил, что в случае эскалации вокруг Тайваня США предпримут попытку блокировать тихоокеанской побережье Китая. Однако ресурсов на это может не хватить.
«Глубина территории страны на континенте с дружественной, богатой ресурсами Россией на севере предполагает, что блокада вряд ли увенчается успехом», — сказал Макгрегор.
По его словам, армия США испытает дефицит ряда вооружений, если так называемая блокада продлится долго. При этом речь, в первую очередь, идет о запасах высокоточных ракет, запас которых иссякает из-за поставок на Украину, добавил полковник.