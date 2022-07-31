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Американский полковник Донован назвал потерю Одессы «концом» для Украины

Американский полковник Донован назвал потерю Одессы «концом» для Украины
prt scr youtube.com/Alexey Zatsepin

Потеря Одессы приведет Украину к окончательному поражению. Об этом заявил полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован в статье для American Thinker.

Одесса остается важным курортом, который обеспечивает страну доходом, напомнил он. При этом потерять ее Украина может не в результате боевых действий, а из-за событий в самом регионе.

«И тогда, возможно, игра для Украины будет окончена», — предположил Донован.

Как добавил полковник, на Украину уже надвигается буря «эпических масштабов». То же ждет Европу и Соединенные Штаты.

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