Американский политик Габбард предрекла Байдену громкий провал на Украине

Администрация президента США Джо Байдена потерпит на Украине громкое поражение, сравнимое с недавним провалом в Афганистане, заявила член Демократической партии, экс-конгрессвумен Тулси Габбард.
Свою позицию она объяснила отсутствием у Вашингтона четкий целей, что не мешает властям тратить миллиарды долларов на военную поддержку Киева.
«Мы можем посмотреть на Афганистан и Ирак — совсем недавний пример того, что происходит, когда у тебя нет конкретной миссии», — сказала Габбард в эфире Fox News.
По ее словам, американские налогоплательщики вправе знать, сколько еще денег чиновники готовы выделить стране, расположенной на другом континенте, пока в США наблюдается высокая инфляция и рост цен на товары первой необходимости.