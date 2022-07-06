Американский наемник в прямом эфире раскрыл правду о спецоперации на Украине

Наемник из Вооруженных сил США, проходивший службу в Донбассе, признался, что российская армия «господствует в воздухе». Об этом он заявил в эфире телеканала ABC News.
При этом корреспондент, комментируя положение ВСУ в регионе, отметил, что «украинцы повержены». Он подчеркнул, что Россия взяла верх, несмотря на западное оружие, поставляемое Киеву.
«Россия господствует в воздухе. Не просто превосходит, а главенствует. Они нацелены на нас 24/7», — сказал наемник.
Ранее телеканал RT сообщил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об уничтожении 170 наемников за последние десять дней.