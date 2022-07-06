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Американский наемник в прямом эфире раскрыл правду о спецоперации на Украине

Американский наемник в прямом эфире раскрыл правду о спецоперации на Украине
US Navy/via Globallookpress.com

Наемник из Вооруженных сил США, проходивший службу в Донбассе, признался, что российская армия «господствует в воздухе». Об этом он заявил в эфире телеканала ABC News.

При этом корреспондент, комментируя положение ВСУ в регионе, отметил, что «украинцы повержены». Он подчеркнул, что Россия взяла верх, несмотря на западное оружие, поставляемое Киеву.

«Россия господствует в воздухе. Не просто превосходит, а главенствует. Они нацелены на нас 24/7», — сказал наемник.

Ранее телеканал RT сообщил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об уничтожении 170 наемников за последние десять дней.

ABC News американский наемник спецоперация вс рф
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