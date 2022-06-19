Американский наемник рассказал о случаях стрельбы ВСУ по своим военнослужащим

«Смерти и ранения были напрасны — это абсолютное шоу. У нас была 2-х часовая перестрелка, и оказалось, что мы вели ее против украинского спецназа… просто невероятно, что здесь происходит», — приводятся слова наемника из США в опубликованном журналистом в соцсетях скриншоте переписки.