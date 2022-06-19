Американский наемник рассказал о случаях стрельбы ВСУ по своим военнослужащим

Командование ВСУ не может наладить взаимодействие между подразделениями, в результате чего иностранные наемники гибнут во время перестрелок с украинскими националистами. Об этом стало известно из переписки журналиста Сета Харпа с военным из США, находящемся на Украине.
«Смерти и ранения были напрасны — это абсолютное шоу. У нас была 2-х часовая перестрелка, и оказалось, что мы вели ее против украинского спецназа… просто невероятно, что здесь происходит», — приводятся слова наемника из США в опубликованном журналистом в соцсетях скриншоте переписки.
Американский военный считает, что СМИ однобоко показывают ситуацию на Украине, преувеличивая успехи ВСУ. В реальности он видит взорванные мосты, отсутствие связи между подразделениями и непрекращающийся огонь ВС РФ по позициям украинских националистов. Также американец констатировал, что у украинских солдат напрочь отсутствует военная подготовка.