Наемник из Соединенных Штатов, воюющий на стороне украинской армии, прокомментировал положение дел в ВСУ. Военнослужащий назвал его «тупорылым дурдомом», слова солдата передает журналист Сет Харп.
Американский наемник рассказал, что в украинской армии регулярно наблюдается дружественный огонь. По словам солдата, он вместе с ВСУ вел двухчасовой бой с «противником». Однако позднее оказалось, что они столкнулись с украинским спецназом.
«Люди получают ранения и гибнут впустую — это просто цирк уродов. Мы ввязались в двухчасовой бой — оказалось, что с украинским же спецназом, уму непостижимо. Если бы не … (имя скрыто. — Прим. ред.), я бы в этом тупорылом дурдоме ни за что не стал участвовать», — заявил наемник.
Военнослужащий отметил, что он успел побывать во многих местах боевых действий на Украине. Это позволило ему сделать некоторые выводы. Наемник выразил уверенность, что ВСУ «ничего не светит», если они продолжат воевать в том же духе.
Недавно пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что попавшие в плен на Украине американские наемники не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции. Их преступления должны наказываться по закону, передает телеканал «360».