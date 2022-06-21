Американский наемник посчитал «тупорылым дурдомом» положение дел в ВСУ

«Люди получают ранения и гибнут впустую — это просто цирк уродов. Мы ввязались в двухчасовой бой — оказалось, что с украинским же спецназом, уму непостижимо. Если бы не … (имя скрыто. — Прим. ред.), я бы в этом тупорылом дурдоме ни за что не стал участвовать», — заявил наемник.