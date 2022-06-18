Воевавший на стороне ВСУ американский наемник Энди Хюйн рассказал RT подробности о сдаче в плен войскам РФ под Харьковом.
Как сообщил Хюйн, он состоял в отряде «Багет», который относился к разведывательному батальону ВСУ. Название было выбрано неслучайно, так как большинство в отряде были гражданами Франции.
По словам американского наемника, войска Украины отступили и попросили обеспечить прикрытие. В то время как члены батальона «Батон» принялись за работу, российские войска установили контроль над позицией, поэтому наемники были вынуждены отступить.
«Мы были вынуждены отступить. Мой сослуживец и я три часа провели в окопе… Затем мы часов пять шли через лес. В конечном счете мы вышли на дорогу и сдались российским войскам», — рассказал Хюйн.
Кроме того, он уточнил, что западные СМИ не освещают важный факт — коррумпированность командования многих украинских подразделений. При этом сами войска плохо вооружены и подготовлены.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Госдеп начал проверку фото с двумя плененными на Украине наемниками США.