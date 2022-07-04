«Американский мир» наизнанку: жители США мигрируют в Мексику в поисках лучшей жизни

«Криминогенная обстановка в Калифорнии, Орегоне и других штатах настолько ухудшилась, что в плане безопасности граждане США уже и не видят разницы между своей страной и Мексикой. Да и сами мексиканцы уже понимают, что к ним из США едут обычные люди, у которых немного наличности в карманах», — пояснил Рафаэль Ордуханян.