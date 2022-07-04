«Американский мир» наизнанку: жители США мигрируют в Мексику в поисках лучшей жизни

Простые американцы уже ощутили «вкус» антироссийских санкций — люди вынуждены продавать дома, переселяясь в трейлеры на колесах, а также мигрировать в Мексику, заявил политолог, американист Рафаэль Ордуханян, передает «ПолитРоссия».
Житель Лос-Анджелеса выложил в Сеть видеоролик, на кадрах которого можно увидеть стихийный городок из домов на колесах, образовавшийся на одной из трасс близ Голливуда.
Это видео наглядно демонстрирует тенденцию, образовавшуюся в американском обществе. Рост потребительских цен и уровня инфляции, которые с огромной скоростью устремились вверх после введения антироссийских санкций, вынудили американцев разменивать комфортабельное жилье на трейлеры. Кроме того, часть людей и вовсе бежит в Мексику, хотя раньше все было наоборот.
«Криминогенная обстановка в Калифорнии, Орегоне и других штатах настолько ухудшилась, что в плане безопасности граждане США уже и не видят разницы между своей страной и Мексикой. Да и сами мексиканцы уже понимают, что к ним из США едут обычные люди, у которых немного наличности в карманах», — пояснил Рафаэль Ордуханян.
Американцы не смогут вечно терпеть дискомфортные условия, в которых они оказались по вине политики Вашингтона. Все это закончится «взрывом»
«Америка меняет свою кожу: раньше США были толстокожими, а теперь они начинают на своей шкуре ощущать процессы, происходящие сегодня в мире по вине их политической элиты. Пока Америка голосует своими отъездами и переездами, но в будущем ее ждет социальный взрыв», — резюмировал американист.
Ранее американский сенатор Тед Круз поймал президента Джо Байдена на лжи об инфляции в США.