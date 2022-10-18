Американский издательский дом напечатает сборник цитат Зеленского об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский запланировал напечатать сборник своих цитат. Реализацией задумки займется американский издательский дом Penguin Random House.
Выпуск книги «Послание с Украины» запланирован на 6 декабря 2022 года. В издании будут собраны изречения Зеленского в период его президентства, с 2019 по 2022 годы. Глава государства собрался таким образом «рассказать историю украинского народа».
Каждый экземпляр сборника будет продаваться по 16 долларов (почти 990 рублей). Предполагается выход не только печатной, но и электронной версии. Более того, издатели намерены выпустить и аудиокнигу.