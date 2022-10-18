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Американский издательский дом напечатает сборник цитат Зеленского об Украине

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Федеральное агентство новостей

Президент Украины Владимир Зеленский запланировал напечатать сборник своих цитат. Реализацией задумки займется американский издательский дом Penguin Random House.

Выпуск книги «Послание с Украины» запланирован на 6 декабря 2022 года. В издании будут собраны изречения Зеленского в период его президентства, с 2019 по 2022 годы. Глава государства собрался таким образом «рассказать историю украинского народа».

Каждый экземпляр сборника будет продаваться по 16 долларов (почти 990 рублей). Предполагается выход не только печатной, но и электронной версии. Более того, издатели намерены выпустить и аудиокнигу.

Зеленский издание сборник
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RusNewsToday24
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