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Американский генерал назвал главные цели для удара ВС США в случае войны с Китаем

Американский генерал назвал главные цели для удара ВС США в случае войны с Китаем
globallookpress.com/Richard B. Levine/imago stock&people

Армия США в первую очередь будет атаковать китайские центры структур командования и логистики в случае возможной войны с Поднебесной. Об этом заявил американский генерал корпуса морпехов Дэвид Бергер.

В ходе своего выступления в аналитическом центре Hudson Institute он выразил мнение, что вопросы логистики в настоящее время важны не менее, чем получение разведданных.

На протяжении последних двадцати лет Пекин сам занимался разработкой способов ослабления механизма командования и управления американской армией, подчеркнул Бергер.

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США самой воинствующей страной за всю мировую историю, а также самой большой угрозой для безопасности человечества и планеты.

война геополитика Китай командные центры столкновение США
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