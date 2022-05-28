Американский аналитик Риттер: украинский кризис поможет Путину разыграть политические карты

Российский президент Владимир Путин может разыграть собственные политические карты на фоне украинского кризиса. Об этом заявил американский военный аналитик Скотт Риттер.
По словам эксперта, Запад не сумел при помощи санкции поставить Россию на колени. Сейчас в результате ограничений Европа находится на грани экономического краха.
«Путин вполне возможно примет решение притормозить темп конфликта на Украине, чтобы дать возможность сыграть экономическому эффекту и потом разыгрывать политические карты», — считает аналитик.
Скотт Риттер ранее заявил, что американский президент Джо Байден сделал одолжение российскому коллеге Владимиру Путину, «отрезав» Россию от западной экономики, передает RT.