Россия сумела перевернуть ситуацию в мире, а санкции Запада бумерангом ударили по США и Европе, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер.
По словам эксперта, Москва сейчас побеждает по всем фронтам. Это касается военной, политической и экономической сфер. Администрация президента США Джо Байдена не может этому помешать.
«Но факт остается фактом, Россия побеждает по всем фронтам: военном — на поле боя, политическом — стоит только взглянуть на развал европейской политической системы и продолжающейся деградации администрации Байдена, здесь в США, и экономическом — Россия перевернула ситуацию, санкции бумерангом ударили по США и Европе», — подчеркнул аналитик.
Скотт Риттер ранее заявил, что россияне начинают применять «болезненные средства» из-за враждебности некоторых украинцев.