Американский аналитик Риттер: Россия побеждает Запад по всем фронтам

«Но факт остается фактом, Россия побеждает по всем фронтам: военном — на поле боя, политическом — стоит только взглянуть на развал европейской политической системы и продолжающейся деградации администрации Байдена, здесь в США, и экономическом — Россия перевернула ситуацию, санкции бумерангом ударили по США и Европе», — подчеркнул аналитик.