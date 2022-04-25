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Глава основанного бизнесменом Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада взяла интервью у американского журналиста Пэта Шеннана. Собеседник заявил, что обладающие властью члены правительства США могут пойти на любые преступления.
Шеннан последние 20 лет занимается независимой журналистикой. В разное время он интересовался громкими делами, связанными с незаконной деятельностью чиновников в США, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Я говорил и писал это уже тысячу раз: если вы контролируете финансирование, то вы контролируете следственные органы и СМИ, и, значит, вам может сойти с рук что угодно, даже убийство. Вот что делает правительство», — поделился он с Тэрада.
Шеннану неоднократно угрожали из-за его попыток добиться правды. Журналиста даже обвиняли в заговоре против правительства, чтобы заставить замолчать, но ему удалось защитить себя в суде. По словам собеседника Миры Тэрада, сейчас в его стране почти не осталось честных СМИ.
«Что касается цензуры, то довольно сложно найти публикации, в которых говорится правда»,— цитирует Шеннана сайт российского ФБР.
Это касается, в том числе освещения событий на Украине. Западные СМИ сознательно очерняют Россию, пытаясь «повесить» преступления украинских военных на российских военнослужащих. Они постоянно тиражируют фейки, подытожил Шеннан.