«США и НАТО пытаются представить украинские власти

демократическим правительством и скрыть тот факт, что националистические

элементы играют очень важную роль в украинском правительстве и вооруженных

силах, оказывая на них огромное влияние. Отсутствие националистов на Украине —

большая ложь. Эта премия — часть всеобщей масштабной информационной кампании,

цель которой – скрыть истинное положение дел на Украине», — констатировал журналист.