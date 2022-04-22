Американский журналист Лазар обличил главную ложь Запада об Украине

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Западные СМИ, активно ведущие информационную войну против
России, тщательно скрывают один важнейший факт об Украине, на чем строится вся
их пропаганда, заявил американский журналист Дэниел Лазар, передает RT.
Американец прокомментировал сообщение о вручении президенту
Украины Владимиру Зеленскому немецкой медиапремии «за свободу». По его мнению,
это еще один элемент глобальной информационной войны. Однако, считает Лазар,
главное оружие Запада в этом противостоянии заключается совсем в другом.
«США и НАТО пытаются представить украинские власти
демократическим правительством и скрыть тот факт, что националистические
элементы играют очень важную роль в украинском правительстве и вооруженных
силах, оказывая на них огромное влияние. Отсутствие националистов на Украине —
большая ложь. Эта премия — часть всеобщей масштабной информационной кампании,
цель которой – скрыть истинное положение дел на Украине», — констатировал журналист.
Экс-депутат Европарламента Хавьер Коусо разоблачил
тактику Киева по устранению журналистов, не желающих лгать всему миру.