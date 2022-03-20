Американский военкор Бентли собрал сто тысяч долларов для помощи пострадавшим в Донбассе

Бентли сообщил, что в декабре 2014 года стал добровольцем в

батальоне «Восток». По его словам, он находился в компании солдат в период с

2015 по 2017 год. После участие в столкновениях, включая бои за аэропорт Донецка

и Авдеевку, американец начал освещать конфликт и стал заниматься гуманитарной

помощью, передает РИА

Новости.