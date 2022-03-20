Американский военкор Бентли собрал сто тысяч долларов для помощи пострадавшим в Донбассе

Maximilian Clarke/Keystone Press Agenc/Global Look Press Новости
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Maximilian Clarke/Keystone Press Agenc/Global Look Press

Знаменитый донбасский доброволец, который стал военным
корреспондентом, американец Рассел Бентли собрал 100 тыс. долларов для помощи
жителям ДНР, пострадавшим в результате атак украинских националистов.

Бентли сообщил, что в декабре 2014 года стал добровольцем в
батальоне «Восток». По его словам, он находился в компании солдат в период с
2015 по 2017 год. После участие в столкновениях, включая бои за аэропорт Донецка
и Авдеевку, американец начал освещать конфликт и стал заниматься гуманитарной
помощью, передает РИА
Новости.

Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.

Однако фейки от Украины и Европы являются частью
информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже
были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО
украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью
выведена из строя, несмотря на информационный шум.

 
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