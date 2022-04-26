Американский ветеран Кон счел глупостью снос памятников советским солдатам в ЕС

«Разрушать памятники, отражающие прошлую дружбу — глупо. Запрещать спортсменам участвовать в соревнованиях на том основании, что они русские, даже если у них нет политической ангажированности — глупо. Каждого человека необходимо оценивать по его или ее собственным делам», — сказал Кон.