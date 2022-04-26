Американский ветеран Кон счел глупостью снос памятников советским солдатам в ЕС

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«Тренд» на снос и осквернение памятников советским воинам-освободителям в странах Европы можно назвать проявлением глупости. Такое заявление сделал американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон в интервью РИА Новости.
Вандализм, наблюдаемый в Румынии, Словакии, Латвии, Польше и Германии, может быть не простым хулиганством. Многие эксперты считают, что такие кампании — сознательная политика европейских стран.
«Разрушать памятники, отражающие прошлую дружбу — глупо. Запрещать спортсменам участвовать в соревнованиях на том основании, что они русские, даже если у них нет политической ангажированности — глупо. Каждого человека необходимо оценивать по его или ее собственным делам», — сказал Кон.
Ранее на Украине начался новая волна сноса советских памятников. На сей раз под «нож» пошел и памятник Александру Пушкину, пишет телеканал «360».