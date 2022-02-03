Американский сурок-предсказатель погоды умер накануне своего единственного рабочего дня в году

В американском городе Милтаун, штат Нью-Джерси, умерла местная знаменитость — сурок по кличке Мел, знаменитый в США предсказатель погоды на весну.

В США каждое 2 февраля отмечают «День сурка» — день, когда по поведению этих пушистых грызунов предсказывают, какой будет погода в ближайшие месяцы, наступит ли ранняя весна, или следует ожидать долгой зимы. Мел был как раз из таких сурков.

Как рассказали американские СМИ, владельцы Мела сообщили о смерти зверька буквально накануне 2 февраля. Сурок умер скоропостижно, и замену предсказателю быстро найти не сумели, ведь большинство его сородичей в этот период года впадают в спячку. Хозяева признали, что праздник в 2022 году испорчен, но пообещали к следующему году найти нового сурка-предсказателя.

Жителям города Панксатони, штат Пенсильвания, повезло, с их любимцем сурком-предсказателем по кличке Фил все в порядке. Не повезло с самим предсказанием — грызун во время праздника и церемонии увидел свою тень, а значит, жителям региона предстоит терпеть холодную зимнюю погоду еще шесть недель.

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