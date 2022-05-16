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    Американский солдат погиб от лап бурого медведя на Аляске

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Американский солдат погиб от лап бурого медведя на Аляске

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    pixabay.com/thepoorphotographer

    Бурый медведь напал на двух американских солдат в штате Аляска. В итоге один из военнослужащих скончался, передает WSVN.

    Жертвой нападения стал 30-летний штаб-сержант Сет Плант. Мужчина посвятил службе в армии 12 лет, долгое время находился в Афганистане, а в прошлом году его перевели на Аляску. Его коллега получил незначительные травмы и уже покинул больницу.

    Рядом с местом нападения удалось найти медвежью берлогу, в которой сидели два медвежонка. Матери маленьких хищников там не было. Местные власти считают, что животное решило напасть на людей в целях защиты своих детенышей.

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