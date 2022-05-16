Американский солдат погиб от лап бурого медведя на Аляске

Жертвой нападения стал 30-летний штаб-сержант Сет Плант. Мужчина посвятил службе в армии 12 лет, долгое время находился в Афганистане, а в прошлом году его перевели на Аляску. Его коллега получил незначительные травмы и уже покинул больницу.