Американский солдат погиб от лап бурого медведя на Аляске

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Бурый медведь напал на двух американских солдат в штате Аляска. В итоге один из военнослужащих скончался, передает WSVN.
Жертвой нападения стал 30-летний штаб-сержант Сет Плант. Мужчина посвятил службе в армии 12 лет, долгое время находился в Афганистане, а в прошлом году его перевели на Аляску. Его коллега получил незначительные травмы и уже покинул больницу.
Рядом с местом нападения удалось найти медвежью берлогу, в которой сидели два медвежонка. Матери маленьких хищников там не было. Местные власти считают, что животное решило напасть на людей в целях защиты своих детенышей.
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