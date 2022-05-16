Американский сенатор Макконнелл: США до августа рассмотрят заявку Швеции на членство в НАТО

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Соединенные Штаты могут ратифицировать заявку на вступление Швеции в НАТО до августа текущего года, заявил руководитель республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл.
Стоит отметить, что до этого лидер оппозиции в Швеции объяснила, почему стране не нужно вступать в НАТО.
Во время рабочего визита в Стокгольм американский политик отметил, что сейчас возник очевидный вопрос, как долго займет рассмотрение шведского заявления о вступлении в Североатлантический альянс.
«В США мы сделаем это быстрее, чем с предыдущими заявками, и надеемся, что сможем одобрить ее до августа. Другие страны НАТО, возможно, смогут сделать это быстрее. Мы уверены, что она будет одобрена как в Сенате, так и в Палате представителей», — сказал Макконнелл в интервью телеканалу SVT.
Ранее сообщалось, что Швеция и Финляндия официально приняли решение о подаче заявок на членство в НАТО.