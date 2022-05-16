Американский сенатор Макконнелл: США до августа рассмотрят заявку Швеции на членство в НАТО

«В США мы сделаем это быстрее, чем с предыдущими заявками, и надеемся, что сможем одобрить ее до августа. Другие страны НАТО, возможно, смогут сделать это быстрее. Мы уверены, что она будет одобрена как в Сенате, так и в Палате представителей», — сказал Макконнелл в интервью телеканалу SVT.