Американский сенатор Грэм: Байден в качестве президента потерпел неудачу

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Президент США Джо Байден потерпел неудачу как глава государства. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире Fox News.
По его словам, он разочаровался действиями Байдена на посту американского лидера. Политик отметил, что он надеялся на «своего друга», однако ему пришлось поменять мнение о главе Белого дома, поскольку тот не оправдал ожидания.
«Я знаю Джо уже 30 лет. Он хороший парень, но как президент он потерпел неудачу. <…> Он не только не смог объединить нас. Он лишил нас ощущения безопасности. Он разрушил нашу экономику. Никто не боится Джо Байдена за границей, а здесь его политика терпит неудачу», — подчеркнул Грэм.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден в очередной раз споткнулся, поднимаясь по трапу самолета.