Американский сенатор Грэм: Байден в качестве президента потерпел неудачу

«Я знаю Джо уже 30 лет. Он хороший парень, но как президент он потерпел неудачу. <…> Он не только не смог объединить нас. Он лишил нас ощущения безопасности. Он разрушил нашу экономику. Никто не боится Джо Байдена за границей, а здесь его политика терпит неудачу», — подчеркнул Грэм.