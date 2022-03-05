Американский полковник спрогнозировал дату окончания военной спецоперации России на Украине

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью американскому СМИ спрогнозировал, что через десять дней российские военные справятся со своей задачей, поставленной ими властями при проведении специальной военной операции на Украине.

“В первые пять дней российские силы, честно говоря, были слишком деликатными. Сейчас они исправились, так что, я считаю, в течение десяти дней все будет закончено. Восточная часть Украины – в руках России, но они не захватывают территории, а разгоняют украинские войска”, – сказал американец.

При этом отвечая на вопрос ведущего не считает ли он президента Украины Зеленского “героем”, Макгрегор заявил, что тот “марионетка”, позволяющая огромные жертвы, которых можно было бы избежать.

“Он подвергает большое число своих граждан ненужному риску. Большинство того, что сообщается с Украины, в течение суток-двух оказывается ложью. <…> Я не вижу в нем ничего героического. Я думаю, самое героическое, что он мог бы сейчас сделать – примириться с реальностью. Нейтрализовать Украину. <…> Нейтральная Украина – это так же хорошо для нас, как и для России. Это создало бы буфер, которого, откровенно, хотят обе страны. Но, я думаю, ему велели подождать, что трагично для людей, которым приходится это проживать”, – заявил эксперт.

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