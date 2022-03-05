Американский полковник спрогнозировал дату окончания военной спецоперации России на Украине

Американский полковник спрогнозировал дату окончания военной спецоперации Росси на Украине Мнение экспертов
На чтение 2 мин. Просмотров 6 Опубликовано Обновлено

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью американскому СМИ спрогнозировал, что через десять дней российские военные справятся со своей задачей, поставленной ими властями при проведении специальной военной операции на Украине.

“В первые пять дней российские силы, честно говоря, были слишком деликатными. Сейчас они исправились, так что, я считаю, в течение десяти дней все будет закончено. Восточная часть Украины – в руках России, но они не захватывают территории, а разгоняют украинские войска”, – сказал американец.

При этом отвечая на вопрос ведущего не считает ли он президента Украины Зеленского “героем”, Макгрегор заявил, что тот “марионетка”, позволяющая огромные жертвы, которых можно было бы избежать.

“Он подвергает большое число своих граждан ненужному риску. Большинство того, что сообщается с Украины, в течение суток-двух оказывается ложью. <…> Я не вижу в нем ничего героического. Я думаю, самое героическое, что он мог бы сейчас сделать – примириться с реальностью. Нейтрализовать Украину. <…> Нейтральная Украина – это так же хорошо для нас, как и для России. Это создало бы буфер, которого, откровенно, хотят обе страны. Но, я думаю, ему велели подождать, что трагично для людей, которым приходится это проживать”, – заявил эксперт.

 
загрузка...
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru