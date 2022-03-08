Американский полковник рассказал о тактике США с военными самолетами на Украине

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Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор рассказал о тактике, которой придерживается американское руководство в части поставок военных самолетов Украине. По его мнению, администрация президента Байдена готова переступить ту красную черту, когда украинским пилотам в Польше будут переданы старые советские самолеты.

“Мы сейчас в очень опасном положении. Президент США хочет, чтобы украинские пилоты поехали в Польшу, забрались в боевые самолеты и полетели на Украину, чтобы сражаться против России. Это первый решающий шаг через красную черту, который может сделать нас участниками войны на Украине”, – сказал эксперт.

Полковник считает, что ответы могут быть разными: от тактических управляемых ракет, чтобы разрушить все аэродромы в Польше, или где угодно в Европе, до ядерного удара. Впрочем, ядерный удар он исключил, но отметил, что Москва довольно продолжительное время терпеливо относится к тому, что Украине поставляется вооружение. При этом для Москвы неприемлемо участие Украины в военном блоке, который она считает своим противником.

Военный считает, что США должна заняться деэскалацией, а не эскалацией конфликта на Украине. В то же время он видит определенную тактику. Американцы хотят измотать российских военных, чтобы они ушли с украинской территории. Но для всех очевидно, что “русские не уйдут”. На вопрос, до какого итога хотят продлить войну, он ответил:

“План – полное разрушение Украины путем превращения ее в квази-Афганистан”.

Макгрегор считает, что совсем разрушить Украину не даст Европа, которая зависит от России в части поставок еды и энергоресурсов. Даже вводя санкции против РФ, страдает сейчас, прежде всего, европейская с=часть континента.

“Китай останется с Россией. У России много еды и энергии – Китай все возьмет. Россия не будет страдать в результате наших санкций. Мы можем только вредить финансовой системе, которую используем, чтобы наказывать всех, кто нам не нравится”, – констатировал эксперт.

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