    В тренде

    Американский полковник Макгрегор указал на просчет Байдена касательно отношений с Россией

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Американский полковник Макгрегор указал на просчет Байдена касательно отношений с Россией

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Федеральное агентство новостей

    Власти США надеются, что смогут диктовать России свои
    условия. Таким мнением поделился полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

    В эфире Fox
    News американский
    полковник указал на просчет президента США Джо Байдена касательно отношений с
    Россией. Мысль о влиянии на Москву с помощью поставок вооружений Киеву
    ошибочна, пояснил Макгрегор.

    «Мне
    кажется, что президент и его советники верят, что в будущем они так или иначе
    сядут за стол переговоров, где смогут диктовать Москве свои условия. Но этому
    не бывать», — говорится в речи полковника в отставке.

    Ранее Сенат США
    одобрил законопроект, который позволит Вашингтону поставлять оружие Киеву по
    упрощенной системе.

    На Украине проходит
    военная операция России. Силы РФ нацелены на объекты ВСУ и планируют выполнить
    задачи по демилитаризации и денацификации соседней страны.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »