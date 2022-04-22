Американский полковник Макгрегор указал на просчет Байдена касательно отношений с Россией

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Власти США надеются, что смогут диктовать России свои
условия. Таким мнением поделился полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
В эфире Fox
News американский
полковник указал на просчет президента США Джо Байдена касательно отношений с
Россией. Мысль о влиянии на Москву с помощью поставок вооружений Киеву
ошибочна, пояснил Макгрегор.
«Мне
кажется, что президент и его советники верят, что в будущем они так или иначе
сядут за стол переговоров, где смогут диктовать Москве свои условия. Но этому
не бывать», — говорится в речи полковника в отставке.
Ранее Сенат США
одобрил законопроект, который позволит Вашингтону поставлять оружие Киеву по
упрощенной системе.
На Украине проходит
военная операция России. Силы РФ нацелены на объекты ВСУ и планируют выполнить
задачи по демилитаризации и денацификации соседней страны.