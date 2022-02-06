Американский политолог Саймс предостерег Украину от военных выпадов против России

Американский политолог Саймс предостерег Украину от военных выпадов против России Новости
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Россия не заинтересована в развязывании вооруженного конфликта на Украине, но терпеть военные выпады в свой адрес также не намерена, заявил американский политолог Дмитрий Саймс.

По словам эксперта, еще в декабре минувшего года он пообщался с некоторыми российскими политическими деятелями, которые заверили, что у Москвы нет никаких военных планов.

«Я не услышал ни одного упоминания о возможности крупного российского вторжения просто потому, что требования Москвы о нерасширении НАТО и не усилении альянса в Восточной Европе не были удовлетворены. В Москве все собеседники отрицают такую ​​возможность», — разъяснил аналитик.

В то же время Саймс предостерег Украину от военных выпадов против России. Всего одной фразой он поставил крест на участившихся в последнее время нападках Киева.

«Если Россия будет подвержена нападению, она без колебаний даст решительный ответ», — заявил политолог.

В последние месяцы на Западе активно обсуждают тему якобы готовящегося «наступления» российской армии на Украину. Москва беспочвенные нападки решительно отвергает. В Кремле уверены, что таким образом Запад стремится оправдать усиление военного присутствия Североатлантического альянса у границ РФ.

 
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