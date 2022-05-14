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    Американский конгрессмен Хойер: США находятся в состоянии войны

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Американский конгрессмен Хойер: США находятся в состоянии войны

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    pixabay.com

    Вашингтон «ведет в настоящее время войну». Об этом во время дебатов с республиканцем Стивеном Скэлисом на тему роста цен на газ и добычи нефти заявил лидер демократического большинства в палате представителей США Стени Хойер.

    Лидер демократов также указал, что «в военное время» не стоит критиковать действия президента страны. При это пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не намерены высылать войска на Украину или начинать военные столкновения с Россией.

    «Я бы хотел, чтобы мы поскорее покончили с этим (дебатами. — Прим. ред.) и наконец сфокусировались на нашем враге. Я понимаю, что у нас здесь политика, но мы воюем», — произнес Хойер посреди своей речи.

    Ранее американский сенатор Роб Портман заявил, что Россия побеждает в информационной войне. По его словам, Россия и Китай тратят «миллиарды долларов» на продвижение собственной информационной повестки и достигли в этом значительных успехов.

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