Американский конгрессмен Госар назвал бесполезной тратой денег военную поддержку Украины

«В прошлом году Зеленский, будучи государственным служащим, каким-то образом заработал сто миллионов долларов. Как думаете, куда на самом деле пойдет большая часть из предложенных Украине сорока миллиардов долларов? Мы не должны посылать и цента», — заявил конгрессмен.