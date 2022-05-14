Американский конгрессмен Госар назвал бесполезной тратой денег военную поддержку Украины

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Военная поддержка Украины представляет собой бесполезную трату средств американских налогоплательщиков, заявил член Палаты представителей США от Республиканской партии Пол Госар.
Он призвал не отправлять в Киев ни единого цента, так как президент Украины Владимир Зеленский может недобросовестно распоряжаться этими деньгами.
«В прошлом году Зеленский, будучи государственным служащим, каким-то образом заработал сто миллионов долларов. Как думаете, куда на самом деле пойдет большая часть из предложенных Украине сорока миллиардов долларов? Мы не должны посылать и цента», — заявил конгрессмен.
Ранее также стало известно, что сенатор Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов в рамках дополнительной помощи Украине.
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