Американский Госдеп высказался против запуска конкурента «Северного потока — 2» EastMed

Проект-конкурент газопровода «Северный поток — 2» подвергся критике американской стороны. Против запуска EastMed высказался Госдеп.

Предполагается, что EastMed будет поставлять ресурс с месторождений Израиля и Кипра в Грецию и Южную Европу. Соглашение о работе над газопроводом было подписано в январе 2020 года. Однако спустя два года уже в 2022 Госдеп не одобрил запуск EastMed. Как отмечают СМИ, все правительства участвующих в реализации проекта государств получили ноу протеста со стороны Соединенных Штатов.

Журналисты озвучили три причины, по которым Вашингтон повел себя таким образом. Первой списке значится экология. Кроме того, американские власти сочли конкурента «СП-2» нецелесообразным в экономическом плане. И в качестве третьей причины приводится международная напряженность. Здесь речь идет о недовольстве Турции, в обход территории которой и реализовался проект.

Ранее стало известно, что большая часть немцев поддерживает запуск «СП-2». Об этом свидетельствуют данные соцопроса, которые обнародовали 6 января. В поддержку проекта высказались 70% жителей ФРГ на востоке и 57% на западе.

Среди респондентов оказались и противники газопровода. Это 28% участников опроса, уточнили на телеканале ARD.





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