Китайские специалисты рассказали об инциденте в заливе Петра Великого, где американский эсминец «Джон Маккейн» устроил провокацию против российского ВМФ, но после эффектного маневра российских военных был обращен в бегство.

На страницах издания NetEasе обратили внимание на резкий рост количества провокаций со стороны западных вооруженных сил вблизи российских рубежей. Китайские военные эксперты вспомнили один из показательных инцидентов, демонстрирующих серьезный рост напряженности в отношениях между Россией и Западом. Речь идет о случае в заливе Петра Великого, когда эсминец американских ВМС решился пересечь российскую границу без соответствующего разрешения.

По данным издания, он в буквальном смысле ворвался в территориальные воды РФ и даже успел углубиться на два километра. При этом экипаж американского судна не реагировал на предупреждения российских военных и продолжал незаконные действия. Отрезвил эсминец большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». После прибытия на место происшествия экипаж российского судна вновь вышел на связь и потребовал от американцев покинуть территориальные воды РФ. Военных США предупредили, что если они не исполнят требование, то корабль пойдет на таран.

Это предупреждение подействовало, после чего судно ВМС США тут же сменило курс и спешно покинуло территорию Россию. Дальнейшие его действия имели огромное сходство с бегством, передает мнение китайских военных экспертов «ПолитРоссия».