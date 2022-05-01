Американский экономист Сакс предупредил ЕС об опасных последствиях эмбарго на газ нефть из РФ

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Введение полного эмбарго на российские нефть и газ может спровоцировать рецессию в Европе. К такому выводу пришел американский экономист Джеффри Сакс в беседе с журналистами итальянского издания Corriere della Sera, передает Ren.tv.
Как отметил эксперт из США, соответствующая санкционная мера не будет иметь сильного влияния на украинский кризис, а также не станет решающим шагом в сложившейся ситуации. Однако эмбарго на российские энергоносители точно нанесет серьезный удар по самому Евросоюзу, сказано в материале Corriere della Sera.
«Полное эмбарго на [российские] нефть и газ с большой вероятностью приведет к рецессии Европы. Я этого не рекомендую», — высказался Сакс.
Он также считает, что Евросоюз должен действовать «более решительно для достижения мирного соглашения».
Источник напомнил, что в ближайшее время Еврокомиссия планирует представить проект нового санкционного пакета в отношении России. По информации Bloomberg, туда может войти в том числе и полное эмбарго на нефть.