Американский экономист Сакс предупредил ЕС об опасных последствиях эмбарго на газ нефть из РФ

Как отметил эксперт из США, соответствующая санкционная мера не будет иметь сильного влияния на украинский кризис, а также не станет решающим шагом в сложившейся ситуации. Однако эмбарго на российские энергоносители точно нанесет серьезный удар по самому Евросоюзу, сказано в материале Corriere della Sera.