    В тренде

    Американский экономист Сакс предупредил ЕС об опасных последствиях эмбарго на газ нефть из РФ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Американский экономист Сакс предупредил ЕС об опасных последствиях эмбарго на газ нефть из РФ

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com

    Введение полного эмбарго на российские нефть и газ может спровоцировать рецессию в Европе. К такому выводу пришел американский экономист Джеффри Сакс в беседе с журналистами итальянского издания Corriere della Sera, передает Ren.tv.

    Как отметил эксперт из США, соответствующая санкционная мера не будет иметь сильного влияния на украинский кризис, а также не станет решающим шагом в сложившейся ситуации. Однако эмбарго на российские энергоносители точно нанесет серьезный удар по самому Евросоюзу, сказано в материале Corriere della Sera. 

    «Полное эмбарго на [российские] нефть и газ с большой вероятностью приведет к рецессии Европы. Я этого не рекомендую», — высказался Сакс.

    Pixabay.comPixabay.com

    Он также считает, что Евросоюз должен действовать «более решительно для достижения мирного соглашения».

    Источник напомнил, что в ближайшее время Еврокомиссия планирует представить проект нового санкционного пакета в отношении России. По информации Bloomberg, туда может войти в том числе и полное эмбарго на нефть.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »