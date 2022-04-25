Американский активист: саботаж Минских соглашений при содействии Вашингтона сделал спецоперацию неизбежной

«Спросите сотню американцев, и вам повезет найти хотя бы одного, кто когда-либо слышал о Минске-2. Но спросите тех же американцев, как началась спецоперация на Украине, и вы, скорее всего, получите в ответ примерно следующее: “Российский президент Путин однажды проснулся и решил, а почему бы не восстановить СССР, начну-ка я с Украины”», — написал Злотов.