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Американский антивоенный активист, член западной пригородной мирной коалиции (WSFPC) Уолт Злотов считает, что на проведение спецоперации РФ на Украине подтолкнул один факт, постоянно игнорируемый западной прессой: несоблюдение Киевом Минска-2 при активном содействии США.
В статье Злотова на портале antiwar.com рассказывается о том, что западные СМИ на протяжении долгих лет игнорировали сам факт существования определенных договоренностей между Россией, Украиной и западными странами по ситуации в Донбассе. Перевод материала предоставили журналисты издания «Народные Новости».
Согласно тексту Минских соглашений, Киев должен был соблюдать режим перемирия и предоставить ныне независимым ЛНР и ДНР особый статус. Условия не соблюдались при активном вмешательстве США в течении долго времени, а жители Европы даже не знали о существовании Минска-2 благодаря усилиям прессы.
«Спросите сотню американцев, и вам повезет найти хотя бы одного, кто когда-либо слышал о Минске-2. Но спросите тех же американцев, как началась спецоперация на Украине, и вы, скорее всего, получите в ответ примерно следующее: “Российский президент Путин однажды проснулся и решил, а почему бы не восстановить СССР, начну-ка я с Украины”», — написал Злотов.
Активист рассказал, что Российская Империя, а затем и Советский Союз создавали на протяжении столетий на ныне украинской территории сообщество из разрозненных народов, не всегда дружелюбно относящихся друг к другу. Долгое время царил относительный мир между прозападным населением одной части Украины, и пророссийским в другой, но с развалом СССР американцы несколько десятилетий подталкивали людей к открытой вражде. Итог всем известен — страну расколола гражданская война в 2014 году.
«Возглавлял войну последние три года действующий президент Владимир Зеленский. Называть его новым Черчиллем совсем язык не поворачивается. Украина рано вышла из Минска-2, который призывал к автономии для Донецка и Луганска, амнистии комбатантам и представительству в правительстве Украины», — отметил Злотов.
Эксперт продолжил и написал, что Зеленский и его предшественник Петр Порошенко при тесном сотрудничестве с США и под полным подчинением оказавшихся у власти националистов готовились к вторжению в Крым, который воссоединился с Россией в 2014 году.
«В месяцы, предшествовавшие началу спецоперации, Украина, с помощью оружия и обучения “дяди Сэма”, резко увеличила свои преступные обстрелы Донбасса, даже собрав сто тысяч солдат для возможного вторжения, прогнозируемого на март. Ожидание, что Россия будет сидеть сложа руки и ничего не делать, сделало специальную операцию практически неизбежной», — подчеркнул активист.
В итоге, по словам Злотова, западный мир получил то, что имеет — угрозу всемирной рецессии, миллионы людей столкнулись с трудностями из-за нехватки продовольствия и энергоресурсов.
«Миллионы слов были пролиты нашим правительством и нашими СМИ. Но наши политики и журналисты могли бы описать ситуацию гораздо лучше и проще: Украина и США отказались соблюдать и выполнять Минск-2», — подытожил Злотов.