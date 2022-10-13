Американские ученые доказали, что «мумии» динозавров не являются уникальными

Исследователи ранее считали, что появление окаменелостей динозавров является уникальным процессом. Однако ученые Университета Теннесси опровергли это утверждение.
«Мумиями» считаются останки динозавров, кожа которых со временем окаменела. Специалисты утверждали, что подобные экземпляры встречаются крайне редко, так как туше динозавра грозило разложение или поедание падальщиками.
Группа ученых под руководством доктора Стефани Драмхеллер из Университета Теннесси выяснила, что останки динозавров с окаменелой кожей не были защищены от других животных. Однако это не помешало им превратиться в «мумии». При их осмотре экспертам удалось найти повреждения, которые туше наносили падальщики, передает Planet Today.