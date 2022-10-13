Американские ученые доказали, что «мумии» динозавров не являются уникальными

Группа ученых под руководством доктора Стефани Драмхеллер из Университета Теннесси выяснила, что останки динозавров с окаменелой кожей не были защищены от других животных. Однако это не помешало им превратиться в «мумии». При их осмотре экспертам удалось найти повреждения, которые туше наносили падальщики, передает Planet Today.