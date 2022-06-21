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Американские спутники снимали буровые платформы вышки «Черноморнефтегаза» за неделю до удара — РИА Новости

Американские спутники снимали буровые платформы вышки «Черноморнефтегаза» за неделю до удара — РИА Новости
globallookpress.com/Olaf Krüger/imageBROKER.com

Корреспонденты издания РИА Новости установили, что американские коммерческие спутники вели фотосъемку района Черного моря, где находятся буровые платформы «Черноморнефтегаза» за неделю до ударов со стороны Украины.

Фотосьемка велась 11, 13 и 14 июня спутниками Worldview-1, Worldview-2 и Worldview-3, рассказали журналисты. Ранее об ударах по платформам «Черноморнефтегаза» рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. Известно о спасении пяти из 12 человек, работы на трех платформах приостановлены.

ГУП РК «Черноморнефтегаз» на шельфе Черного моря и в акватории Азовского разрабатывает девять месторождений: одно нефтяное. два газоконденсатных и шесть газовых.

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