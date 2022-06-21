Американские спутники снимали буровые платформы вышки «Черноморнефтегаза» за неделю до удара — РИА Новости

Фотосьемка велась 11, 13 и 14 июня спутниками Worldview-1, Worldview-2 и Worldview-3, рассказали журналисты. Ранее об ударах по платформам «Черноморнефтегаза» рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. Известно о спасении пяти из 12 человек, работы на трех платформах приостановлены.