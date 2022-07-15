Американские СМИ обвинили Ирину Шейк в поддержке спецоперации после фото оливье с буквой Z

Известный паблик о моде Diet Prada обрушился с критикой на российскую топ-модель Ирину Шейк после появления безобидного фото оливье в ее личной соцсети.
Авторы Diet Prada стали обвинять Шейк в поддержке спецоперации по защите Донбасса. Основанием для громкой критики стало обычное фото оливье, которое топ-модель выставила в личном профиле и подписала: «Russianzz on Wednaday» (ред. перевод — Россияне в среду).
Вероятнее всего, пользователей Сети смутили две буквы Z в подписи. В связи с громкими заявлениями вокруг Шейк, определенные европейские бренды уже начали вести разговоры о возможности разрыва контрактов с моделью.
Однако, несмотря на обрушившуюся на модель критику, большое количество подписчиков Diet Prada заявили, что считают обвинения в адрес Шейк незаслуженными.