Власти Соединенных Штатов не смогут помочь своим гражданам, сражающимся на Украине на стороне ВСУ. Об этом заявил бывший морской пехотинец США, ставший наемником.
В интервью американскому изданию CBS News он заявил, что отправившиеся на Украину американцы признали, что Вашингтон им ничем не поможет. Администрация Белого дома бессильна в том, чтобы оказывать наемникам из США какую-либо помощь.
«Мы знали, что, отправившись туда и служа правительству Украины, на нас не будет распространено практически никакой защиты и что правительство Соединенных Штатов будет бессильно помочь нам», — сказал ветеран ВС США.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Белый дом призывает граждан страны не отправляться на Украину для участия в боевых действиях.