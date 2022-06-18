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Американские наемники на Украине признали, что не могут рассчитывать на помощь властей США

Американские наемники на Украине признали, что не могут рассчитывать на помощь властей США
pxhere.com

Власти Соединенных Штатов не смогут помочь своим гражданам, сражающимся на Украине на стороне ВСУ. Об этом заявил бывший морской пехотинец США, ставший наемником.

В интервью американскому изданию CBS News он заявил, что отправившиеся на Украину американцы признали, что Вашингтон им ничем не поможет. Администрация Белого дома бессильна в том, чтобы оказывать наемникам из США какую-либо помощь.

«Мы знали, что, отправившись туда и служа правительству Украины, на нас не будет распространено практически никакой защиты и что правительство Соединенных Штатов будет бессильно помочь нам», — сказал ветеран ВС США.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Белый дом призывает граждан страны не отправляться на Украину для участия в боевых действиях.

наемники США Украина
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RusNewsToday24
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