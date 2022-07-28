Американские конгрессмены возмутились фотосессией Зеленского с женой для Vogue

Украинский лидер вместе с супругой принял участие в съемках для модного издания. Пара позировала в кабинете президента, а также на фоне аэропорта Антонов в Гостомеле, где Елену Зеленскую сфотографировали вместе с бойцами ВСУ. Однако в США произошедшее вызвало резко негативную реакцию со стороны конгрессменов.