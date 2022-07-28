Американские конгрессмены возмутились фотосессией Зеленского с женой для Vogue

Члены Конгресса США Лорен Боберт и Майра Флорес раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского и его жену за фотосессию для журнала Vogue.
Украинский лидер вместе с супругой принял участие в съемках для модного издания. Пара позировала в кабинете президента, а также на фоне аэропорта Антонов в Гостомеле, где Елену Зеленскую сфотографировали вместе с бойцами ВСУ. Однако в США произошедшее вызвало резко негативную реакцию со стороны конгрессменов.
«Пока мы посылаем Украине помощь в размере 60 миллиардов долларов, Зеленский принимает участие в фотосессиях для журнала Vogue. Эти люди принимают нас за кучку лохов», — написала член палаты представителей Лорен Боберт на своей странице в Twitter.
«Байден: давайте продолжать посылать Украине миллиарды долларов помощи, она им нужна! Реальность: чета Зеленских дарит нам фотосессию для журнала Vogue», — возмутилась Майра Флорес.
Пользователи Сети ранее также подвергли критике Зеленских за участие в фотосъемках для модного журнала. Супругам напомнили, что пока они фотографировались на фоне ряженных людей в форме и оборонительных сооружений, гибли реальный люди.