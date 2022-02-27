Американские компании AMD и Intel приостановили поставки в Россию

Производители процессоров Intel и AMD приостановят поставки своей продукции в Россию на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источники в IT-сфере.

Временная остановка поставок может привести к дефициту серверов и росту цен на них. Официального заявления от компаний не было. Источники РБК сообщили, что они уведомили об этом российских производителей в устной форме. Так, китайским производителям уже запретили поставки процессоров в Россию.

«Компания внимательно следит за ситуацией и обеспечивает соблюдение применимых санкций и правил экспортного контроля, включая новые санкции, введенные OFAC, и правила, изданные BIS (бюро индустрии и безопасности при Министерстве торговли США, которое является регулятором в области экспортного контроля. — Прим. ред.)», — заявил представитель Intel в РФ.

Компания AMD отказалась от комментариев. Представитель Минпромторга России также не стал объяснять ситуацию.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации на Украине 24 февраля. После его заявления страны Запада начали вводить санкции против России.

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