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Американские инструкторы учили сотрудников СБУ «методам грязной войны» с инакомыслящими на Украине

Американские инструкторы учили сотрудников СБУ «методам грязной войны» с инакомыслящими на Украине
globallookpress.com.Vincenzo Circosta.Keystone Press Agency

Сотрудники Службы безопасности Украины прошли обучение у американских инструкторов «методам грязной войны» с инакомыслящими. Об этом сообщил бывший офицер СБУ Василий Прозоров.

По его словам, военные из США занимались подготовкой украинских специалистов к активным контрразведывательным мероприятиям на территории страны.

«Американские инструкторы вели обучение сотрудников СБУ так называемым “методам грязной войны”. Пытки, похищения, убийства», — отметил украинский офицер.

Также Прозоров уточнил, что некоторые специальные тренинги СБУ проходили на территории Соединенных Штатов. На них увозили самых отличившихся во время обучения сотрудников спецслужб.

инструкторы СБУ США Украина
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