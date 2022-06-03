Американские инструкторы учили сотрудников СБУ «методам грязной войны» с инакомыслящими на Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины прошли обучение у американских инструкторов «методам грязной войны» с инакомыслящими. Об этом сообщил бывший офицер СБУ Василий Прозоров.
По его словам, военные из США занимались подготовкой украинских специалистов к активным контрразведывательным мероприятиям на территории страны.
«Американские инструкторы вели обучение сотрудников СБУ так называемым “методам грязной войны”. Пытки, похищения, убийства», — отметил украинский офицер.
Также Прозоров уточнил, что некоторые специальные тренинги СБУ проходили на территории Соединенных Штатов. На них увозили самых отличившихся во время обучения сотрудников спецслужб.