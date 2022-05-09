Американские инструкторы обучили более 300 украинцев обращению с гаубицами М777

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Военные инструкторы из США обучили более 300 украинских военнослужащих навыкам обращения с гаубицами, также Киев получил порядка 90 единиц этого вооружения. Об этом сообщили в Пентагоне.
«Порядка 310 украинских солдат закончили обучение по использованию гаубиц М777», — уточнил высокопоставленный представитель военного ведомства.
В ходе брифинга представитель подчеркнул, что в настоящее время еще 50 украинских военных обучаются применению другого вооружения, 15 человек владеют навыками использования радара системы ПВО, и порядка 100 закончили курс по использованию броневиков.
Кроме того, в идет процесс обучения по ремонту гаубиц, резюмировал представитель.
Из 90 выделенных США гаубиц более 85 уже доставлено на Украину, подчеркнули в Пентагоне.
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