Американские эксперты назвали неожиданной реакцию США на испытание Россией ракеты «Сармат»

Американский военный аналитик Марк Шнайдер назвал «неожиданной» реакцию руководства США на испытание Россией тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», пишет издание The National Interest. Эксклюзивный пересказ этого материала представляет «ПолитРоссия».
В апреле 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил об успешном испытании МРБ «Сармат», которая должна стать главным оружием Москвы по стратегическому сдерживанию Соединенных Штатов. Однако в Вашингтоне заявили, что не видят в испытании «Сармата» угрозы для США и ее союзников.
Многие аналитики сошлись во мнении, что реакция США больше походила на поздравление России с успехом, чем на критику оппонента.
«В 2018 году Путин заявил, что “Сармат” будет оснащен широким спектром мощных ядерных боеголовок, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными средствами уклонения от систем противоракетной обороны. Россия заявляет, что “Сармат” может атаковать Соединенные Штаты через Южный полюс, что позволит воспользоваться ограничениями в зоне действия американских радаров раннего предупреждения», — рассказал Шнайдер.
Сообщается, что к 2027 году на вооружении ВС РФ будут находится 46 комплексов МБР «Сармат». Этого количества ракет вполне хватит для сдерживания стратегических ядерных сил США.