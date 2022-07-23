Американские эксперты назвали неожиданной реакцию США на испытание Россией ракеты «Сармат»

В апреле 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил об успешном испытании МРБ «Сармат», которая должна стать главным оружием Москвы по стратегическому сдерживанию Соединенных Штатов. Однако в Вашингтоне заявили, что не видят в испытании «Сармата» угрозы для США и ее союзников.