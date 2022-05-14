Американская Sylvamo Corporation продаст целлюлозно-бумажный комбинат в Ленобласти

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Известный производитель бумаги Sylvamo Corporation, выпускающий продукцию под брендом SvetoCopy, решил прекратить работу в России и продать локальные активы.
Эта информация подтверждается отчетом американской компании за первый квартал. Принадлежащий ей Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области будет передан новому владельцу.
«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса. Мы работаем над достижением соглашения и планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки, включая получение одобрения нашего совета директоров, а также необходимых разрешений правительства для выполнения сделки», — сказано в документе.
Sylvamo Corporation была вынуждена отказаться от 15% общей прибыли при уходе с российского рынка.