Американская ракета Minotaur взорвалась во время тестового запуска

В США сообщили о неудачных испытаниях ракеты-носителя Minotaur 2, взорвавшейся во время тестового запуска.
Ракета Minotaur построена на основе маршевых ступеней МБР Minuteman 2. Пентагон планирует использовать для выведения на орбиту военных спутников.
«Никто не пострадал, обломки были локализованы в непосредственной близости от стартовой площадки», — прокомментировали ситуацию в ВВС США.
Напомним, на прошлой неделе в США провалили испытания перспективной гиперзвуковой ракеты, у нее отказал двигатель. Это уже второй неудачный пуск в рамках программы Conventional Prompt Strike.