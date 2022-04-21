Американская компания AeroVironment передаст ВСУ 100 военных беспилотников

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Руководство американской компании AeroVironment приняло
решение о передаче Вооруженным силам Украины партии военных беспилотников. Об
этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
Согласно предоставленной информации, компания направит на
Украину более 100 разведывательных дронов Quantix Recon в качестве помощи.
«Это пожертвование предоставит операторам инструмент,
который может летать незамеченным силами противника и не подвергаться влиянию
радиочастотных глушителей, чтобы проводить точную и быструю разведку удаленных,
недоступных районов динамично меняющегося поля боя», — отметил исполнительный
директор AeroVironment Вахид Наваби.
Также предприятие проведет обучение украинских солдат работе
с беспилотными системами. Сами дроны будут отправлены уже на этой неделе.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что военная помощь
Вооруженным силам Украины практически полностью исчерпала все возможные запасы
Германии, пишет RT.