Американская киноакадемия запретила Уиллу Смиту посещать церемонию «Оскар» ближайшие десять лет

Уилл Смит во время церемонии вручения премии «Оскар» в

текущем году ударил комика Криса Рока, который был ведущим мероприятия. Причиной

конфликта стала неудачная шутка о жене актера. Позднее он извинился и заявил, что

будет работать над собой.