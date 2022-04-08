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    Американская киноакадемия запретила Уиллу Смиту посещать церемонию «Оскар» ближайшие десять лет

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    globallookpress/Imagespace

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    globallookpress/Imagespace

    Американская киноакадемия на десять лет запретила актеру
    Уиллу Смиту принимать участие в своих мероприятиях, в список которых также
    входит церемония «Оскар». Информацией об этом поделилось издание CNN.

    Уилл Смит во время церемонии вручения премии «Оскар» в
    текущем году ударил комика Криса Рока, который был ведущим мероприятия. Причиной
    конфликта стала неудачная шутка о жене актера. Позднее он извинился и заявил, что
    будет работать над собой.

    При этом актер получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.
    Смиту досталась статуэтка за роль в картине «Король Ричард», сообщают Argumenti.ru.

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