Американская фармкомпания изымет лекарства от рака из российских медучреждений

Американская фармакологическая компания Bristol-Myers Squibb (BMS) начала изымать препараты для лечения онкологических заболеваний из российских медицинских учреждений.
Зарубежная организация решила приостановить исследование противоопухолевого препарата в РФ. Более сотни пациентов из России могут лишиться эффективного лечения из-за политических интересов американской компании.
«Факты изъятия лекарств подтверждают сотрудники НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова», — передает «Коммерсант» слова президента ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирины Борововой.
Проект «Ты можешь не знать» стартовал в Московской области, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Его основная цель — повысить информированность жителей о важности ранней диагностики онкологических заболеваний.
Оливковое и масло авокадо, богатые мононенасыщенными жирами, следует включить в ежедневный рацион питания человека, сообщает «Вечерняя Москва». Доктор Эрик Берг перечислила способы профилактики онкологии.