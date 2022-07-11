Американская фармкомпания изымет лекарства от рака из российских медучреждений

Проект «Ты можешь не знать» стартовал в Московской области, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» . Его основная цель — повысить информированность жителей о важности ранней диагностики онкологических заболеваний.

«Факты изъятия лекарств подтверждают сотрудники НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова», — передает «Коммерсант» слова президента ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирины Борововой.

Зарубежная организация решила приостановить исследование противоопухолевого препарата в РФ. Более сотни пациентов из России могут лишиться эффективного лечения из-за политических интересов американской компании.

Американская фармакологическая компания Bristol-Myers Squibb (BMS) начала изымать препараты для лечения онкологических заболеваний из российских медицинских учреждений.