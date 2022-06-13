Американки массово пожаловались на дефицит тампонов в местных супермаркетах

Американцы ощущают нехватку все большего количества наименований товаров. Если раньше в США не хватало детского питания, то теперь с полок магазинов постепенно исчезают предметы женской гигиены.
Во многих магазинах нет тампонов. Такая ситуация складывается по всей стране. Дефицит предметов женской гигиены обусловлен ростом цен. Американки недовольны сложившейся ситуацией.
«Я сходила в пять разных магазинов в Сан-Франциско, и во всех заканчиваются женские товары — тампоны. Это безумие!» — пожаловалась одна женщина, отмечает CNN.
На фоне дефицита ряда продуктов в США резко упал рейтинг президента Джо Байдена. Американцы недовольны ростом цен на продукты и топливо, а также невозможностью приобрести товары первой необходимости.