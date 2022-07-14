Американист Рогулев считает, что с уходом Байдена США прекратят помогать Украине

Директор фонда изучения США им. Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев прокомментировал получение Украиной финансовой помощи в виде 3 млрд долларов от Правительства Соединенных Штатов во главе с президентом страны Джозефом Байденом за последние две недели.
Американист считает, что с уходом нынешнего лидера Вашингтон прекратит помогать Киеву. Своим мнением он поделился с изданием «Общественная служба новостей».
«Если почитать американскую прессу, в том числе газету New York Times, то все соглашаются, что сроки могут быть и продлены. Но, во-первых, сроки пребывания Белого Дома в самом Белом Доме ограничены двумя предстоящими годами, то есть если уходит администрация Байдена вряд ли эта программа будет автоматически продолжаться. И, во-вторых, вряд ли кто ожидает, что будет принят еще один пакет на такую же или похожую сумму в отношении Украины», — подчеркнул эксперт.
Ранее, как писал телеканал «Царьград», официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла США. Она заметила, что из-за действий Вашингтона и его союзников мир оказался на грани ядерного конфликта.