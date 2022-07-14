Американист Рогулев считает, что с уходом Байдена США прекратят помогать Украине

«Если почитать американскую прессу, в том числе газету New York Times, то все соглашаются, что сроки могут быть и продлены. Но, во-первых, сроки пребывания Белого Дома в самом Белом Доме ограничены двумя предстоящими годами, то есть если уходит администрация Байдена вряд ли эта программа будет автоматически продолжаться. И, во-вторых, вряд ли кто ожидает, что будет принят еще один пакет на такую же или похожую сумму в отношении Украины», — подчеркнул эксперт.