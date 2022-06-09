Американист Рогулев озвучил главную ошибку США в антироссийской политике

Однако невзирая на то, что по оценкам США ВВП России в мире составляет 1,5%, страна играет важную роль на рынке продовольствия. Кроме того, если посмотреть на экономику РФ с точки зрения ВВП ППС (паритету покупательной способности), то она занимает 5-6 место, и сопоставима с европейскими странами.