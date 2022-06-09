Американист Рогулев озвучил главную ошибку США в антироссийской политике

США своими санкциями продемонстрировали самонадеянность и недооценку России по ряду показателей. Об этом рассказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.
США считали, что Россия — «нисходящая держава», которая якобы разрушится при первом же ударе извне. Исходя из этого постулата, они оперировали теми данными, которые сами же и создавали, пишет «Прайм».
Однако невзирая на то, что по оценкам США ВВП России в мире составляет 1,5%, страна играет важную роль на рынке продовольствия. Кроме того, если посмотреть на экономику РФ с точки зрения ВВП ППС (паритету покупательной способности), то она занимает 5-6 место, и сопоставима с европейскими странами.
«Но и тут сравнение ошибочное. При всей развитости экономик Италии или Испании они никак не сопоставимы с российской по масштабности в части обеспечения мира сырьем и продукцией», — добавил Рогулев.
Все это привело к недооценке роли России в мировой экономике, хотя США сами проталкивали идею глобализации, которая подразумевает международную кооперацию.