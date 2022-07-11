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Американец ради любви к россиянке променял солнечный Мичиган на морозную Сибирь

Американец ради любви к россиянке променял солнечный Мичиган на морозную Сибирь
pxhere.com

Молодой американец Шейн Вахоски решился на глобальные перемены в жизни после встречи с русской красавицей Верой Шавель.

Ради любви 29-летней Шейн променял солнечный Мичиган на морозную Сибирь, а гамбургеры — на картошку в мундире. Женился американец в лучших народных традициях, надев на свадьбу русскую рубаху-косоворотку. История любви, которая объединила континенты, началась три года назад. Как молодожены выглядели в один из самых важных дней, показала kp.ru в своем Telegram-канале.  

Переехавший в Иркутск американец не мог налюбоваться сибирскими пейзажами. После свадьбы Шейн признался, что теперь Россия — его второй дом. Пара намерена устроить повторную свадьбу для родных жениха в Мичигане.

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